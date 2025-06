Autofahrer fährt Kradfahrer an

Nr. 1601

Gestern Nachmittag kam es im Falkenhagener Feld zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 24-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr die Pionierstraße in Fahrtrichtung Zeppelinstraße befahren haben. An der dortigen Kreuzung bog der Mann nach links in die Kisselnallee ab und fuhr dabei einen 44-jährigen Motorradfahrer an, welcher seinerseits die Pionierstraße in entgegengesetzter Richtung geradeaus befuhr. Der 44-Jährige erlitt multiple Verletzungen im Bereich der Beine und des Rumpfs und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.