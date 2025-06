Frau wird mit Messer verletzt

Nr. 1600

In Lichtenberg soll gestern Abend ein bislang Unbekannter eine Frau mit einem Messer verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann gegen 19:30 Uhr zunächst gegen die Wohnungstür der 22-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Allee geschlagen und getreten haben. Nachdem sie geöffnet hatte, soll er sie unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Sie habe einer Stichbewegung des Unbekannten knapp ausweichen können, sodass ihr Oberkörper mit dem Messer nur gestreift wurde. Da sie sich anschließend weiter mit den Armen verteidigte, erlitt sie Schnittverletzungen an den Händen. Schließlich soll der Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die 22-Jährige deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).