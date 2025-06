Mann randaliert – DEIG eingesetzt

Nr. 1599

Ein Mann randalierte heute früh in Steglitz und verletzte drei Polizisten. Die Polizei war gegen 3:30 Uhr in den Steglitzer Damm alarmiert worden, weil der 45-Jährige dort im Hinterhof einer Wohnanlage randalierte. Am Ort forderten ihn die Einsatzkräfte mehrfach auf, den Bereich zu verlassen, worauf er nicht reagierte. Stattdessen verhielt sich der Mann aggressiv, ballte die Fäuste und forderte die Beamtinnen und Beamten mehrfach zu körperlichen Auseinandersetzungen auf, sodass sich die eingesetzten Kräfte gezwungen sahen, nach vorheriger Androhung das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einzusetzen. Bei der anschließenden Festnahme des Mannes verbiss sich dieser im Ohr eines Beamten und verletzte zwei weitere Polizisten. Der 45-Jährige wurde aufgrund seines Zustands in ein Krankenhaus gebracht und dort vom diensthabenden Arzt in der psychiatrischen Abteilung aufgenommen. Der am Ohr verletzte Polizist musste nach einer Behandlung in einem Krankenhaus vom Dienst abtreten. Die Ermittlungen dauern an.