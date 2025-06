Rettungskräfte angegriffen

Nr. 1595

Ein alkoholisierter Mann attackierte gestern Abend in Spandau Rettungskräfte, die ihm helfen wollten. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte sich der 37-Jährige mit seiner Nachbarin im gemeinsam bewohnten Mehrfamilienhaus in der Körnerstraße getroffen, zusammen Alkohol konsumiert und sei dann gegen 20:40 Uhr zusammengebrochen. Die Nachbarin rief die Rettungskräfte, welche den Mann im Treppenhaus vorfanden. Er soll sich ihnen als „Adolf Hitler“ vorgestellt und den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Als die drei Sanitäter ihm aufhelfen wollten, habe er einem von ihnen mit seinem zuvor ausgezogenen Schuh ins Gesicht geschlagen. Der 34-Jährige erlitt dadurch Kopfschmerzen. Eingetroffene Polizeikräfte brachten den Mann nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung in ein Polizeigewahrsam, wo ihm Blut abgenommen und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Er blieb bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr im Unterbindungsgewahrsam und durfte anschließend seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen dauern an.