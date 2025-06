Feuer in Tanzlokal

Nr. 1594

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer schweren Brandstiftung nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen drei unbekannte Männer gegen 3:40 Uhr vor den Eingangsbereich einer Diskothek in der Mohrenstraße gefahren sein. Einer der Männer habe anschließend einen Gullydeckel durch die verglaste Eingangstür in den Eingangsbereich des geschlossenen Clubs geworfen. Die beiden anderen Tatverdächtigen sollen in der Folge vier Brandsätze vor dem Lokal positioniert haben. Ein weiterer Brandsatz wurde in den Innenbereich geworfen. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Oberwallstraße. Durch die automatisch auslösenden Sprinkleranlagen wurden die Brandherde noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die Kreuzung Mohrenstraße und Markgrafenstraße war für die Dauer der Maßnahmen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts geführt.