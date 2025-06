Mann vermisst

Nr. 1592

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Der 64-jährige Jörg SCHÖMANN wird seit dem 31. Mai 2025 vermisst. Er verließ an diesem Tag gegen 14:30 Uhr seine Hauskrankenpflege in der Grabbeallee 32 in Niederschönhausen und kehrte von seinem Ausgang nicht zurück. Herr SCHÖMANN ist aufgrund physischer und psychischer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen. Zudem leidet er an Demenz, deshalb wird davon ausgegangen, dass er hilflos und orientierungslos ist.

64 Jahre alt

180 cm bis 185 cm groß

kräftige Statur

mittellanges dunkelblond-rötliches Haar

breite Nase

ohne Zähne

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen grünen Pullover, blaue Jeans und schwarze Schuhe der Marke Adidas. Herr SCHÖMANN hat weder Dokumente noch ein Handy bei sich.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 31. Mai 2025 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.