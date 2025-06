Autofahrerin fährt Fahrradfahrer an

Nr. 1590

Gestern Nachmittag wurde in Biesdorf ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall erheblich verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand und Zeugenaussagen befuhr ein 40-jähriger Radfahrer gegen 17 Uhr die Wulkower Straße in Richtung Köpenicker Straße und bog anschließend nach links in die Köpenicker Straße in Richtung Alt-Biesdorf ab. Er wurde dabei von einer 40-jährigen Autofahrerin angefahren, die auf der Busspur der Köpenicker Straße in Richtung Alt-Biesdorf unterwegs war. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum geschleudert und blieb dort am Boden liegen. Er erlitt diverse Knochenbrüche und eine erhebliche Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.