Überfall auf Spätkauf

Nr. 1588

Gestern Abend überfielen vier Jugendliche einen Spätkauf in Friedrichshain. Nach ersten Erkenntnissen betrat einer der Täter den Laden in der Müggelstraße gegen 21 Uhr unter dem Vorwand, ein Getränk kaufen zu wollen. Kurze Zeit später sollen drei weitere Jugendliche das Geschäft betreten haben. Einer der Jugendlichen soll direkt zur Kasse gegangen sein und diese an sich gerissen haben, während ein weiterer Täter den Ausgang verschlossen habe und dort stehen blieb. Als die 58-jährige Verkäuferin sich der Situation entziehen wollte, soll ein anderer Täter die Frau mit Reizgas angegriffen und sie im Gesicht verletzt haben. Der vierte Täter entnahm mehrere Schachteln Zigaretten aus dem Kassenbereich. Anschließend flüchten alle vier aus dem Spätkauf in Richtung Traveplatz. Als die 58-Jährige versuchte, die Täter zu verfolgen, stieß einer der Täter die Frau an ihrer Schulter zurück, ein weiterer Täter stieß sie mit der Kasse in der Hand weg und verletzte sie im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzungen im Gesicht und Augenreizungen der Frau am Ort. Kurze Zeit später wurde einer der vier Tatverdächtigen, ein 15-Jähriger, in der Nähe von Einsatzkräften festgenommen. In einem Hauseingang wurde die Kasse beschädigt und ein Teil der Beute gefunden und sichergestellt. Der 15-jährige Jugendliche wurde zur Identitätsfeststellung auf einen Polizeiabschnitt gebracht und im Anschluss dem Jugendnotdienst übergeben. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).