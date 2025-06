Durch medizinischen Notfall von der Fahrbahn abgekommen

Nr. 1587

Gestern Vormittag kam es in Zehlendorf zu einem sogenannten Alleinunfall. Gegen 10:40 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Wagen die Argentinische Allee in Richtung Mexikoplatz. Während der Fahrt erlitt die Frau einen medizinischen Notfall. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Vorgarten eines Grundstücks zum Stehen. Hierbei wurden ein Poller und der Zaun des Grundstücks beschädigt. Alarmierte Rettungskräfte mussten die Frau vor Ort reanimieren und brachten sie anschließend für eine intensivmedizinische Betreuung in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn der Argentinischen Allee wurde für die Zeit der medizinischen Versorgung und der Unfallaufnahme in Fahrrichtung Mexikoplatz ab der Sven-Hedin-Straße für die Zeit von 11 bis 14 Uhr gesperrt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).