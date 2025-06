Kind von Radfahrer angefahren

Nr. 1585

Gestern Nachmittag kam es in Niederschöneweide zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein achtjähriges Mädchen gegen 16:30 Uhr die Fahrbahn der Schnellerstraße im Beisein ihres Vaters betreten haben. Ein 31-jähriger Radfahrer der die Schnellerstraße in Richtung Britzer Straße befuhr, fuhr das Kind an. Die Achtjährige erlitt Verletzungen im Bereich des Arms und wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.