Mann beraubt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1584

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Der bislang Unbekannte soll am 28. Oktober 2024 gegen 1:55 Uhr auf der Karl-Marx-Straße Höhe Rollbergstraße einen 48-Jährigen nach Geld gefragt haben. Als der Mann der Bitte nicht nachkam, soll der Unbekannte zuerst versucht haben, den 48-Jährigen zu treten. Kurz darauf soll er ein Messer mit einer circa 10 cm langen Klinge gezogen und von seinem Gegenüber Geld, Drogen und Zigaretten, gefordert haben.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664–573117 und (030) 4664–573110 (während der Bürodienstzeit) sowie (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: dir5k31@polizei.berlin.de. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.