Mit Messer verletzt

Nr. 1583

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 wurden gestern Nachmittag zu einem erheblich verletzten Jugendlichen nach Spandau gerufen. Den bisherigen Erkenntnissen und Schilderungen von Zeugen zufolge hatte sich der 16-Jährige gegen 17 Uhr in Begleitung eines 14-Jährigen mit einem 15-Jährigen im Münsinger Park getroffen. Der 15-Jährige soll dabei von Anfang an einen aggressiven Ton angeschlagen und dann ein Messer gezogen haben, mit dem er dem 16-Jährigen eine Stichverletzung an einem Arm zufügte. Anschließend entfernte er sich in Richtung Rathaus Spandau. Der Begleiter alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr, die den 16-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung, insbesondere zu den Hintergründen, hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.