Durch Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Nr. 1582

Gestern Abend erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Spandau lebensgefährliche Verletzungen. Den übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge betrat der 16-Jährige gegen 20:50 Uhr die Neuendorfer Straße. Dort fuhr zeitgleich eine 47-Jährige mit ihrem Auto im Fließverkehr aus Richtung Wröhmännerpark kommend stadtauswärts. Sie fuhr den vom rechten Fahrbahnrand kommenden Jugendlichen an, welcher durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert wurde und reglos liegen blieb. Alarmierte Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die Autofahrerin wurde mit Verletzungen und Schock stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Für die Dauer der Ermittlungen des Verkehrsunfallkommandos am Unfallort wurde die Neuendorfer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Kommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).