Hausboot auf Schlingerkurs

Reinickendorf/Landkreis Oberhavel

Nr. 1581

Ein Schiffsführer verursachte gestern Abend in Heiligensee und in Hennigsdorf Unfälle mit einem Hausboot. Gegen 20:15 Uhr beobachten Zeugen, wie ein später identifizierter 52-Jähriger auf der Havel-Oder-Wasserstraße mit einem Hausboot gegen eine Steganlage einer Bootswerft fuhr, anschließend das Boot in Richtung Niederneuendorfer See steuerte und sich vom Unfallort entfernte. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Gleichzeitig meldete ein Polizeibeamter außer Dienst, der mit seinem Boot auf dem Niederneuendorfer See unterwegs war, die Sichtung eines Hausbootes mit Schlingerkurs. Diesem Boot folgte er bis zum Stadthafen Hennigsdorf und meldete den jeweiligen Standort der auf der Anfahrt befindlichen Besatzung eines Polizeibootes. Im Stadthafen verursachte der Schiffsführer erneut einen Unfall, indem er gegen ein festgemachtes Motorboot fuhr. Da das Polizeiboot noch nicht eingetroffen war, rief der Kollege die Polizei Brandenburg zur Unterstützung, die den alkoholisierten 52-Jährigen festnahm und eine Blutentnahme durchführen ließ. Der 52-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs und zweier Schiffsunfälle verantworten. Die Ermittlungen führt die Wasserschutzpolizei Berlin.