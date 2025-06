Mann bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Nr. 1580

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Charlottenburg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 19-Jähriger gegen 17:45 Uhr die Bachstraße bei für ihn roter Ampel rennend überquert haben. Ein 48-jähriger Autofahrer sei zeitgleich von der Straße des 17. Juni kommend links in die Bachstraße eingebogen und fuhr den Fußgänger an. Der 19-Jährige erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.