Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen

Nr. 1576

Einsatzkräfte der Polizei wurden gestern Abend nach Neukölln alarmiert. Nach bisherigem Kenntnisstand sollen sich zwei Personengruppen gegen 18 Uhr am Hermannplatz gegenseitig mit Steinen beworfen haben. Kurze Zeit später sollen sich dieselben Gruppen auf der Sonnenallee vor einem Discounter erneut angegriffen haben, wobei zwei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren Stichverletzungen sowie ein 27-Jähriger Schnittverletzungen erlitten. Bei dem Jüngsten musste eine Notoperation erfolgen. Er und der 23-Jährige verblieben in Krankenhäusern stationär. Der Älteste konnte die Klinik nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Ein Tatverdächtiger im Alter von 32-Jahren wurde in der Nähe des Tatortes durch Polizeikräfte festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.