Mann beraubt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1575

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach drei Tatverdächtigen zu einem Raub. Die bislang Unbekannten sollen am Dienstag, den 16. Juli 2024, gegen 3:30 Uhr vor dem Hotel Park Inn auf der Alexanderstraße einen damals 52-Jährigen angesprochen und ihm gewaltsam eine hochwertige Uhr entwendet haben.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

circa 18 bis 20 Jahre alt

circa 160 cm groß

kräftige Statur

kurzes, glattes dunkles Haar, große Lippen

trug ein helles T-Shirt, eventuell mit roten Akzenten, eine weiße Anglermütze und Shorts

sprach bruchstückhaft Englisch, Deutsch und Spanisch

circa 20 bis 25 Jahre alt

circa 170 bis 175 cm groß

sehr schlanke Statur

dunkle Haare

trug ein dunkles T-Shirt und dunkle Shorts

circa 20 bis 25 Jahre alt

circa 175 bis 180 cm groß

sehr schlanke Statur

dunkles Haar

trug ein dunkles T-Shirt und dunkle Shorts

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder den Aufenthaltsorten der gesuchten Personen geben?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Wer hat den Vorfall in den Morgenstunden des 16. Juli 2024 gegen 3:30 Uhr vor dem Park Inn auf der Alexanderstraße eventuell selbst beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in Kreuzberg während der Bürodienstzeiten unter den Rufnummern (030) 4664–574112 oder (030) 4664–574100 entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist das Kommissariat unter der Telefonnummer (030) 4664-571100 zu erreichen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: Dir5K41@polizei.berlin.de. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.