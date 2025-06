Im Museum festgeklebt

Nr. 1574

Drei Personen klebten sich gestern Mittag im Deutschen Historischen Museum in Mitte fest. Laut eigenen Aussagen sollen sich die zwei 37- und 38-jährigen Frauen und der 25-jährige Mann gegen 13:30 Uhr in den Ausstellungsräumen in der Straße Hinter dem Gießhaus selbst an das Mobiliar geklebt und nach einigen Momenten wieder gelöst haben. Zudem hätten sie drei Plakate mit politischem Inhalt aufgehängt. Anschließend meldeten sie sich beim Sicherheitsdienst des Museums und zeigten sich selbst an. Durch Klebereste entstanden Sachschäden an Wand und Tischen. Ausstellungsobjekte wurden nicht beschädigt. Das Landeskriminalamt der Polizei Berlin befasst sich mit den weiteren Ermittlungen.