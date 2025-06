Mit Messer verletzt

Nr. 1570

Gestern Abend wurde ein Mann in Alt-Treptow durch einen Messerstich in den Hals verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand habe der 41-Jährige gegen 21:30 Uhr im Bernhard-Langwaldt-Weg am Wegesrand urinieren wollen, als er plötzlich von hinten angegriffen und mit einem Messer in den Hals gestochen wurde. Eine Zeugin und ein Zeuge liefen den Uferweg entlang und entdeckten dabei den am Boden liegenden Verletzten mit einer blutenden Wunde an der linken Halsseite und leisteten umgehend Erste Hilfe bis zum Eintreffen der durch sie alarmierten Rettungskräfte. Der Mann wurde in einem Krankenhaus notoperiert und verbleibt dort stationär. Tatverdächtige konnten bisher nicht ermittelt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.