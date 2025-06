Mit Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen

Nr. 1569

Ein bisher Unbekannter schoss gestern früh in Lichterfelde einem jungen Mann mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der 20-Jährige gegen 6:30 Uhr zusammen mit zwei Begleitern an einer Bushaltestelle am Hindenburgdamm auf, als ein Unbekannter auf ihn zukam und ihm mehrmals mit einer Schreckschusswaffe aus kurzer Distanz ins Gesicht schoss. Anschließend soll ihm der Unbekannte zudem noch ins Gesicht geschlagen und als er am Boden lag gegen seinen Kopf getreten haben. Er erlitt dadurch Gesichtsverletzungen, die zunächst stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Seine beiden Begleiter im Alter von 19 und 22 Jahren erlitten durch das verschossene Reizgas ebenfalls Verletzungen im Gesicht und der 22-Jährige zudem durch Tritte des Unbekannten in den Rücken dortige Schmerzen. Ärztliche Behandlungen waren bei ihnen zunächst nicht notwendig. Der Angreifer flüchtete. Eine Absuche nach ihm in der näheren Umgebung durch alarmierte Polizeieinsatzkräfte verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.