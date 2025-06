SEK-Einsatz nach Schüssen aus Schreckschusswaffe

Nr. 1568

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen mehrerer Schüsse ins Märkische Viertel alarmiert. Nachdem die Wohnung, aus der die mutmaßlichen Schüsse abgegeben worden seien, in einem Mehrfamilienhaus im Eichhorster Weg lokalisiert werden konnte, begingen Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts die Räumlichkeiten. Der 20-jährige Sohn des Wohnungsbesitzers gab an, dass er mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben habe. Ferner sei er noch im Besitz einer Softair- sowie einer weiteren Schreckschusswaffe. Die Waffen wurden sichergestellt. Der 20-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).