Mann erleidet Schnittverletzung

Nr. 1567

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Lichtenberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 40-Jähriger gegen 21 Uhr an der Frankfurter Allee einem 31-Jährigen eine Schnittverletzung mit einem Klappmesser zugefügt haben. Hinzualarmierte Kräfte konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich festnehmen. Er wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 31-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund der Tat führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).