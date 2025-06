Mutter und Tochter angegriffen – Polizei bittet um Hinweise

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1598

Mit einem Phantombild bittet die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin um Hinweise zu einem versuchten Tötungsdelikt in Friedrichsfelde. Am Sonntag, den 1. Juni 2025, gegen 2:40 Uhr, hat ein bislang Unbekannter eine 19-Jährige auf dem Gehweg der Schwarzmeerstraße überwältigt. Die junge Frau erlitt mehrere Stichverletzungen. Ihre 51-jährige Mutter kam hinzu und riss den Unbekannten von ihrer Tochter, woraufhin er auch sie angriff und verletzte. Auf das Geschehen wurden zwei Polizisten außer Dienst aufmerksam und leisteten Erste Hilfe. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die 19-Jährige schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Inzwischen konnte ein Phantombild des geflüchteten Tatverdächtigen erstellt werden. Vermutlich ist er psychisch auffällig. Er selbst nannte sich „Brian“ (phonetisch – die Schreibweise kann abweichen). Ob er tatsächlich so heißt oder sich auch nur zeitweise so nennt, ist nicht sicher. Bei der Tat soll sich der Unbekannte verletzt haben. Er könnte Stich-, Schnitt-, Schlag- oder Bissverletzungen im Gesicht, am Oberkörper und/oder an den Händen aufweisen.

circa 20 bis 30 Jahre alt

schlanke Statur

circa 170 cm groß

europäischer Phänotypus, spricht akzentfreies Deutsch

circa 9 bis 12 mm langes blondes Haar

Wer erkennt die Person auf dem Phantombild?

Wer kann Angaben zum Wohn- oder Aufenthaltsort des Unbekannten machen?

Wer kennt eine Person mit dem Namen „Brian“, auf die die Beschreibung des Tatverdächtigen passt?

Wem ist eine Person mit Stich-, Schnitt-, Schlag- oder Bissverletzungen im Gesicht, am Oberkörper und/oder an den Händen aufgefallen – möglicherweise auch in einer Arztpraxis oder einem Krankenhaus?

Wer kennt Sachverhalte, die im Zusammenhang mit der hier vorliegenden Tat, einem „Brian“ und/oder der abgebildeten Person stehen könnten?

Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-911711 oder per E-Mail an lka117@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache können Hinweise gerichtet werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

Erstmeldung Nr. 1566 vom 01.06.2025: Mutter und Tochter angegriffen – 7. Mordkommission ermittelt:

Die 7. Mordkommission ermittelt seit der vergangenen Nacht zu einem versuchten Tötungsdelikt in Friedrichsfelde. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff ein bisher Unbekannter gegen 2:40 Uhr in der Schwarzmeerstraße zunächst eine 19-Jährige an und fügte ihr lebensbedrohliche Verletzungen zu. Als ihre 51 Jahre alte Mutter ihr zu Hilfe kam, griff er auch sie an und verletzte sie ebenfalls erheblich. Zwei außer Dienst befindliche Polizeibeamte wurden durch Hilfeschreie auf die Tat aufmerksam und schritten ein, als der Unbekannte auf die Mutter einwirkte. Dem Tatverdächtigen gelang die Flucht. Beide Frauen kamen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Tochter soll derzeit Lebensgefahr bestehen.