Alkoholisierte Frau kollidiert mit Polizeifahrzeug

Nr. 1565

In der vergangenen Nacht kam es in Moabit zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 44-jährige Autofahrerin gegen 23 Uhr durch ihre sehr langsame Fahrweise sowie das Überfahren mehrerer roter Ampeln aufgefallen sein. Einsatzkräfte wollten die Frau in der Folge in der Beusselstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen und gaben ihr entsprechende Anhaltesignale. Als die Autofahrerin diese ignorierte, versperrten die Kräfte der Frau den Weg mit einem Einsatzwagen. Die 44-Jährige hielt dennoch nicht an und kollidierte mit dem Polizeifahrzeug. Als die Kräfte sie aufforderten, die Fahrzeugtür zu öffnen, ignorierte sie auch diese Aufforderung. In der Folge schlug eine Dienstkraft eine Scheibe des Fahrzeugs ein. Dabei zog sich der Beamte Verletzungen an der Hand zu, verblieb jedoch im Dienst. Ein zweiter Beamter, der in Folge des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge eine Verletzung am Knie erlitt, trat anschließend vom Dienst ab. Die Frau wirkte stark alkoholisiert und führte keinen Führerschein mit sich. Sie wurde zunächst zum Zwecke einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde die verhaltensauffällige Frau einem Arzt eines Krankenhauses vorgestellt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.