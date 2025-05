Seniorin nach Raub im Krankenhaus

Nr. 1564

Gestern Abend musste eine Seniorin nach einem Raub in Schöneberg in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen entriss ein Unbekannter der 83-Jährigen gegen 20:30 Uhr in der Fuggerstraße ihre Tasche. In diesem Zusammenhang stürzte die Seniorin auf den Gehweg, sodass sie Brüche in beiden Schultern und Verletzungen an einem Knie erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) ermittelt.