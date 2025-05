Mit Wohnwagenanhänger widerrechtlich auf Grundstück aufgehalten – Räumung durch Polizei

Nr. 1563

Nachdem sich mehrere Personen gestern Abend mit einem Wohnwagenanhänger auf ein unbebautes Grundstück in Karlshorst begaben und sich dort widerrechtlich aufgehalten hatten, wurde es heute Morgen von Polizeikräften wieder geräumt. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren es gegen 19:40 Uhr mindestens fünf Personen, die mit dem Wohnwagenanhänger das Gelände an der Treskowallee widerrechtlich betraten und benutzten. Das Zufahrtstor dorthin wurde dann anschließend von Unbekannten mit einem Fahrradschloss verschlossen, sodass ein Betreten nicht mehr möglich war. In der Folge versammelten sich vor dem Gelände rund 30 Personen und hielten dort eine angezeigte sowie genehmigte Versammlung ab, die gegen 20:10 Uhr begann und bis etwa 1:40 Uhr andauerte. Dabei wurde unter anderem ein Transparent mit der Aufschrift „Für autonome Freiräume“ aufgehängt. In der Spitze nahmen an der Kundgebung 45 Personen teil. Nach Beendigung entfernten sich die Personen vom Ort.

Da sich die Personen im Wohnwagenanhänger immer noch dort aufhielten, wurde von dem Objektverantwortlichen des Geländes zwischenzeitlich ein Strafantrag zum Hausfriedensbruch sowie ein Räumungsersuchen gestellt. Entsprechende polizeiliche Maßnahmen begannen dann heute gegen 7:25 Uhr mit der Durchtrennung des Fahrradschlosses am Tor. Kurz danach wurde aus dem Wohnwagenanhänger über einen Lautsprecher eine Kundgebung angezeigt. Diese wäre seitens der Polizei nur vor dem Gelände möglich gewesen, woraufhin die Personen auf die Durchführung verzichteten. Da der Wohnwagenanhänger von innen verschlossen war, sollte die Tür von Polizeikräften gewaltsam geöffnet werden. Als die Kräfte damit begannen, öffneten die Personen die Tür. Anschließend verließen alle acht darin befindlichen Personen schließlich freiwillig den Wagen. Die vier Frauen im Alter von 26, 27, 35 und 38 Jahren, drei Männer im Alter von 28, 33 und 35 Jahren sowie eine 26-jährige diverse Person wurden festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen alle wieder auf freien Fuß. Der Wohnwagenanhänger wurde sichergestellt. Rund 190 Polizeikräfte waren an dem Einsatz von gestern Abend bis heute Vormittag beteiligt.