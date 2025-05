Ermittlungen nach Verdacht des Raubes und Schussabgaben

Nr. 1562

Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat in der vergangenen Nacht die Ermittlungen nach dem Verdacht eines Raubes und Schussabgaben in Gesundbrunnen übernommen.

Zunächst wurden Polizei- und Rettungskräfte gegen 23:35 Uhr zum U-Bahnhof Osloer Straße alarmiert, da dort Sicherheitsdienstmitarbeiter der BVG in der Zwischenebene zwei Männer festgestellt hatten, von denen einer eine Gesichtsverletzung aufwies. Bevor die Kräfte am Ort eintrafen, entfernten sich die beiden Männer mit zwei weiteren Männern, die hinzugekommen waren.

Rund 30 Minuten später beobachteten Zeugen an einer Bushaltstelle an der Osloer Straße Ecke Tromsöer Straße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf es zu mehreren Schussabgaben gekommen sein soll. Vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchteten die Personen. Am Ort zurückgebliebene Patronenhülsen wurden von Kräften sichergestellt.

Gegen 1:30 Uhr wurde die Polizei in ein Krankenhaus in der Heinz-Galinski-Straße gerufen, da sich in der Rettungsstelle ein Mann mit einer Kopfverletzung befand. Nach eigenen Angaben befand sich der 31-Jährige zunächst an einer Grünfläche in der Osloer Straße, als eine Gruppe an ihn herangetreten sein soll. Aus der Gruppe heraus soll er nach Drogen gefragt und dann unmittelbar angegriffen worden sein. Daraufhin sei der Mann in den U-Bahnhof geflüchtet und sei dann dort mit einem Messer sowie einer Stange attackiert und seines Geldes sowie seines Handys beraubt worden. Als er den U-Bahnhof daraufhin verließ, sei ihm die Gruppe gefolgt und es sei zu einem Schusswechsel mit weiteren Personen gekommen.

Der 31-Jährige wurde nach der ärztlichen Behandlung gemeinsam mit zwei weiteren Männern im Alter von 17 und 28 Jahren, die zu ihm ins Krankenhaus gekommen waren, in ein Polizeigewahrsam gebracht. Die drei Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt. Derzeit besteht nach den bisherigen Erkenntnissen der Verdacht, dass es sich bei dem 31-Jährigen um den Mann handelt, der vom BVG-Sicherheitspersonal gegen 23:35 Uhr verletzt auf dem U-Bahnhof Osloer Straße festgestellt worden war und dass er gemeinsam mit den anderen beiden Männern an dem Sachverhalt mit den Schussabgaben beteiligt gewesen ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Trio entlassen.

Die Ermittlungen zum Geschehen und zur Tatbeteiligung des Trios dauern an.