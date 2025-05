Fensterscheiben einer Bank beschädigt

Nr. 1545

Heute Morgen wurde eine Sachbeschädigung an den Fensterscheiben einer Bank in Neukölln festgestellt. Gegen 8 Uhr hatte eine Mitarbeiterin des Geldinstituts in der Karl-Marx-Straße rote Farbe sowie einen in weißer Farbe aufgebrachten Schriftzug bemerkt, die Polizei alarmiert und die Sachbeschädigung angezeigt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.