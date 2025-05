Jugendliche nach versuchtem Raub festgenommen

Nr. 1544

In Köpenick sollen zwei Jugendliche in der vergangenen Nacht einen Mann überfallen haben. Die bisherigen Zeugenaussagen ergaben, dass die 14- und 16-Jährigen gegen 22.30 Uhr in der Straße Alt-Köpenick ein Streitgespräch zwischen dem 41-Jährigen und dessen Bekannten gehört haben sollen. Daraufhin sollen die beiden den 41-Jährigen unvermittelt geschubst und geschlagen, nach seiner Gürteltasche gegriffen und Geld gefordert haben. Zudem habe der 16-Jährige den Mann mit einem Messer bedroht. Die Jugendlichen sollen derart auf den Mann eingeschlagen haben, dass dieser zu Boden ging. Daraufhin sollen sie auf ihn eingetreten und seine Geldbörse entwendet haben. Als sie feststellten, dass diese leer war, überließen die beiden die Geldbörse dem Mann wieder. Alarmierte Polizeikräfte nahmen die Jugendlichen am Tatort fest. Der Angegriffene erlitt Verletzungen an der Hand und im Gesicht, verzichtete aber auf eine Behandlung. Er hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 2 Promille. Zwei Zeuginnen bestätigten, dass sie die Jugendlichen dabei beobachtet hätten, wie diese auf eine Person eintraten. Zudem hätten sie gehört, dass der 16-Jährige einen Messereinsatz angedroht habe. Bei dessen Durchsuchung fanden die Polizeikräfte tatsächlich ein Messer. Auf dem Weg zu den Polizeifahrzeugen bedrohte der 14-Jährige den 41-Jährigen. Anschließend brachten die Einsatzkräfte die Jugendlichen in ein Polizeigewahrsam. Dort wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und ihre Eltern informiert. Der 14-Jährige wurde von seinem Vater abgeholt, der 16-Jährige dem Jugendnotdienst übergeben. Das Fachkommissariat für Intensivtäter der Polizeidirektion 3 (Ost) übernimmt die weiteren Ermittlungen.