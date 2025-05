Lebensgefahr nach Verkehrsunfall

Nr. 1543

Mit lebensgefährlichen Verletzungen brachten Rettungskräfte in der vergangenen Nacht einen Radfahrer in eine Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-Jähriger gegen 0:35 Uhr mit einem Toyota die vorfahrtsberechtigte Müllerstraße in Richtung Luxemburger Straße. An der Nazarethkirchstraße fuhr er den 60 Jahre alten Radfahrer an, der von links in die in Richtung Luxemburger Straße führende Richtungsfahrbahn eingefahren war. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Radfahrer ins Krankenhaus. Lebensgefahr soll weiterhin bestehen. Die Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.