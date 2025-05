Van-Fahrer fährt Radfahrerin an

Nr. 1542

Bei einem Unfall in Kreuzberg ist eine Radfahrerin gestern Abend erheblich verletzt worden. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Van, einem Mercedes-Benz Vito, gegen 18:30 Uhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen der Blücherstraße in Richtung Mehringdamm. Auf Höhe des Blücherplatzes soll dann eine 38-Jährige mit ihrem Fahrrad zwischen zwei auf der linken Fahrspur wartenden Fahrzeugen hervorgekommen und anschließend den mittleren Fahrstreifen vor dem Vito gekreuzt haben. Dem Van-Fahrer gelang es nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen, so dass er die Radfahrerin anfuhr. Nachdem die Besatzung eines Funkwagens Erste Hilfe bei der 38-Jährigen geleistet hatte, wurde die Frau mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der Vito-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfall übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Direktion 5 (City).