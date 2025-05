Gefährlicher Körperverletzung auf Parkplatz

Nr. 1541

Gestern Abend alarmierten Zeugen Einsatzkräfte der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Marienfelde. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 21-Jähriger gegen 20 Uhr von mehreren Personen auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Buckower Chaussee attackiert. Laut Zeugenaussagen sei es zunächst zu einem Streit zwischen dem 21-Jährigen und den Männern gekommen, welcher im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten gemündet sein soll. Der 21-Jährige soll von einem Unbekannten mit Pfefferspray und anschließend von einem weiteren Tatverdächtigen mit einem Messer angegriffen worden sein. Nach der Tat flüchteten die Tatverdächtigen vom Parkplatz in Richtung Nunsdorfer Ring. Einsatzkräfte nahmen einen der mutmaßlichen Täter, einen 23-jährigen Mann, in der Nähe fest. Der 21-Jährige wurde durch Rettungskräfte mit Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, in dem er nach einer Operation stationär aufgenommen wurde. Alarmierte Rettungskräfte behandelten auch den 23-jährigen Tatverdächtigen, der gerötete Augen und eine Schnittverletzung an der Hand hatte und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Anschließend wurde er in ein Gewahrsam gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurde er entlassen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.