Lkw-Fahrer überrollt mit Hinterachse des Sattelzugs einen Radfahrer

Nr. 1540

Gestern Vormittag wurde ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Mitte in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-Jähriger gegen 11:10 Uhr mit einem Sattelzug die Alexanderstraße in Richtung Alexanderplatz und bog von dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger rechts in die Holzmarktstraße in Richtung Stralauer Platz ab. Dabei schwenkte der hintere Teil des Sattelzugs nach links aus und überrollte mit der letzten Hinterachse die Extremitäten des 33 Jahre alten Radfahrers, der mit seinem Fahrrad auf dem links neben der Rechtsabbiegerspur verlaufenden Radweg der Alexanderstraße verkehrsbedingt gewartet hatte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der Unfallort war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 15:40 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt.