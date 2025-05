Mutmaßlicher Autodieb festgenommen

Nr. 1539

In der vergangenen Nacht nahmen Zivilkräfte einen mutmaßlichen Autodieb in Siemensstadt fest. Der 40-Jährige fiel ihnen gegen 23:30 Uhr auf dem Wernerwerkdamm durch seine unsichere Fahrweise mit einem Mazda auf und sie folgten ihm in die Ohmstraße, wo er das Fahrzeug verließ, mehrere Fahrzeugschlüssel an einer Steinmauer deponierte und zum Wagen zurückkehrte. Daraufhin überprüften sie den Mann und nahmen ihn schließlich fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie mutmaßliche Autodiebstahlswerkzeuge, weitere Autoschlüssel und zwei Mobiltelefone. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Mazda erst vor einigen Stunden in Halensee gestohlen wurde. Nach einer erfolgten Spurensicherung erhielt der Besitzer sein Auto zurück. Eine Abfrage ergab darüber hinaus, dass gegen den Festgenommenen bereits mehrere Haftbefehle zur Vollstreckung vorliegen. Zur Stunde wird er durch das ermittelnde Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West) einem Haftrichter zwecks Erlasses eines weiteren Haftbefehls vorgeführt.