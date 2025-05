Allgemeinverfügung erlassen – Einschränkungen im Bezirk Mitte

Nr. 1538

Am Mittwoch, den 28. Mai 2025, wird es in der Zeit von 6 bis 22 Uhr aufgrund des Besuchs eines Staatsgastes zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen in Tiergarten kommen.

nördlich: Lennéstraße zwischen Kemperplatz und Ebertstraße, Ebertstraße bis zur Hannah-Ahrendt-Straße

östlich: Ebertstraße zwischen Hannah-Ahrendt-Straße und Potsdamer Platz,

Voßstraße zwischen Hausnummer 21 und Ebertstraße, Zugänge zum S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz nördlich und südlich am Leipziger Platz, Potsdamer Platz südöstliche Gebäudeflucht bis zur Stresemannstraße

südlich: entlang der südlichen Gehwegseite Potsdamer Straße vom Leipziger Platz bis Potsdamer Platz 1

westlich: Potsdamer Platz 1 über die Potsdamer Straße hinweg zum Potsdamer Platz 2, Bellevuestraße westliche Gehwegseite bis zum Kemperplatz.

Lediglich Anwohnerinnen und Anwohner sowie anderweitig berechtigte Personen dürfen die abgesperrten Bereiche betreten. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, führen Sie bitte Ihr Personaldokument und Ihren Dienst- oder Betriebsausweis als Legitimation bei sich.

Die Nutzung öffentlicher Flächen für öffentliche Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel ist in den entsprechenden Bereichen in dieser Zeit nicht gestattet. Das Abstellen von Kraftfahrzeugen (auch solche mit Sonder- und Ausnahmegenehmigungen- gemäß StVO), Fahrrädern, motorisierten Zweirädern, aller Arten von elektrobetriebenen Fahrzeugen oder mobilen Behältnissen (insbesondere Kleidercontainer, Müllbehälter etc.) ist in den beschriebenen Bereichen im angegebenen Zeitraum untersagt. Bereits dort abgestellte Gegenstände sind in den genannten Zeiträumen aus den bezeichneten Bereichen zu entfernen.

Wir empfehlen dringend, die betroffenen Straßenzüge weiträumig zu umfahren.

Eine Übersicht zur räumlichen Ausdehnung und weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Datei zur Allgemeinverfügung.

Die Allgemeinverfügung, die Begründung und die Lagepläne können auf dem Polizeiabschnitt 28 in der Straße Alt-Moabit 145 in 10557 Berlin-Tiergarten eingesehen werden.