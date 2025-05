Fahrrad geraubt und Zeugen angegriffen

Nr. 1537

Ein Mann griff gestern Nachmittag in Kreuzberg einen Zeugen an, als dieser ihn an einem Fahrraddiebstahl hindern wollte. Nachdem eine 63-Jährige ihr Fahrrad gegen 15 Uhr in der Wrangelstraße auf dem Gehweg abstellte und einen Laden betrat, soll der bislang unbekannt Gebliebene es an sich genommen und sich auf die Straße begeben haben. Dabei habe er auch ein Auto beschädigt. Ein 30-Jähriger wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte den Mann aufzuhalten. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der der Unbekannte einen Schuh verloren und dann mit diesem auf den Zeugen eingeschlagen haben soll. Im weiteren Verlauf ließ der 30-Jährige von dem Angreifer ab, welcher mit dem Fahrrad in Richtung Taborstraße flüchtete. Der Zeuge klagte über Kopfschmerzen und Schwindel und wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernimmt die Ermittlungen.