Festnahme nach Einbruch in Lokal

Nr. 1536

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend einen mutmaßlichen Einbrecher in Westend fest. Nach dem bisherigen Kenntnisstand beobachtete gegen 19:45 Uhr ein Zeuge wie der 35-jährige Mann in das Lokal in der Flatowallee einbrach und mehrere Getränkeflaschen stahl. Zwei weitere Zeugen konnten den Tatverdächtigen hinter dem Lokal zwischen den Gleisen der S-Bahn stellen und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte fest. Die Einsatzkräfte fanden bei ihm das Diebesgut und beschlagnahmten es. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige in ein Gewahrsam gebracht, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und auf richterlicher Anordnung eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Festgenommene wurde anschließend einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt und soll im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.