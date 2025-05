Radfahrer und Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1535

Gestern Abend kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Motorradfahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 19-Jähriger gegen 19.40 Uhr mit einem Fahrrad das Hallesche Ufer in Richtung Potsdamer Platz befahren haben. Ein 48-jähriger Motorradfahrer habe zeitgleich die Wilhelmstraße Richtung Mehringdamm befahren. Im Kreuzungsbereich Hallesches Ufer/Mehringbrücke/Wilhelmstraße kollidierte der Motorradfahrer mit dem 19-jährigen Radfahrer, der bei Rot in die Kreuzung eingefahren sei. Durch den Zusammenstoß wurden beide Männer gegen den Brückenpfosten der Mehringbrücke geschleudert, stürzten und verletzten sich. Der Fahrer des Motorrades wurde mit Verletzungen an einem Bein sowie an einem Arm und der Fahrradfahrer mit Verletzungen am Bein durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es zwischen 19:45 Uhr und 0 Uhr zu Straßensperrungen von denen auch die Buslinie M 41 der BVG Richtung Baumschulenstraße betroffen war. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.