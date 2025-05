Brand in Wohnung – Mieterin lebensgefährlich verletzt

Nr. 1534

Nach einem Brand in einer Wohnung in Weißensee kam die Mieterin gestern Abend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses in der Bizetstraße gegen 21:20 Uhr einen ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Wohnung und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Diese löschte den Brand und fand die 60-Jährige im Zuge der Löscharbeiten mit erheblichen Brandverletzungen in einem Zimmer der Wohnung auf. Sie kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Es soll Lebensgefahr bestehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein technischer Defekt Ursache des Feuers gewesen sein.