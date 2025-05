Radfahrer fährt Ordnungsamtsmitarbeiter an

Nr. 1532

Zwei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Treptow-Köpenick zeigten gestern Abend bei einem Polizeiabschnitt einen Unfall an, der sich am späten Nachmittag in Alt-Treptow ereignet hatte. Den Angaben der drei zufolge wollten diese im Rahmen ihres Streifendienstes gegen 17:10 Uhr im Bereich des Rosengartens im Treptower Park einen Radfahrer kontrollieren, der sich ihnen mit hoher Geschwindigkeit genähert habe. Obwohl die Mitarbeitenden den 28-Jährigen durch Rufen und Handzeichen eindeutig zum Anhalten aufgefordert hätten, soll dieser unvermindert auf die Gruppe zu- und dabei einen der Mitarbeitenden, einen 25-Jährigen, angefahren haben. Dadurch seien beide zu Boden gestürzt. Der Radfahrer kam mit Verdacht auf eine Beinfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Oberkörperverletzungen des Ordnungsamtsmitarbeiters wurden ambulant behandelt. Die Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).