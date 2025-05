Jugendliche sollen Parolen gerufen und den so genannten Hitlergruß gezeigt haben

Nr. 1531

Jugendliche sollen gestern Abend in Pankow fremdenfeindliche Parolen gerufen und den so genannten Hitlergruß gezeigt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Passant gegen 19:30 Uhr die Polizei in eine Grünanlage in der Bahnhofstraße, nachdem er Jugendliche bemerkt hatte, von denen einer zunächst zu einer Personengruppe gegangen und dort den so genannten Hitlergruß gezeigt haben soll. Dann sollen die Jugendlichen fremdenfeindliche Parolen gerufen und ein Lied mit rassistischem Text abgespielt haben. Polizeikräfte stellten sechs Jugendliche, einen 14-Jährigen, einen 15-Jährigen und vier 16-Jährige, fest und nahmen den Sachverhalt auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen nach Rücksprache mit den jeweiligen Erziehungsberechtigen am Ort entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.