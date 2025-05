Festnahme nach mutmaßlichem Drogenhandel

Nr. 1529

Einsatzkräfte in Zivil nahmen am gestrigen Abend einen mutmaßlichen Drogenhändler in Zehlendorf fest. Sie wurden auf den 37-Jährigen gegen 19:30 Uhr aufmerksam und beobachteten ihn auf der Brettnacher Straße dabei, wie er und ein unbekannt Gebliebener sich Gegenstände übergaben. Wegen des Verdachts eines möglichen Drogenhandels folgten sie ihm anschließend, um ihn zu überprüfen. Am S-Bahnhof Sundgauer Straße sprachen die Einsatzbeamten den 37-Jährigen an, woraufhin dieser versuchte zu flüchten. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zwei Mobiltelefone, Geld in mittlerer dreistelliger Höhe und über 150 verkaufsfertige Einheiten an Drogen und Arzneimitteln, unter anderem Ecstasy und LSD sowie Diazepam und Tilidin, mit sich führte. Der Festgenommene wird zur Stunde vom bearbeitende Kommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt. (jm)