Verkehrsunfallflucht nach Fahrzeugdiebstahl

Nr. 1258

Gestern Nachmittag verursachte ein Mann in Reinickendorf mehrere Verkehrsunfälle mit einem gestohlenen Auto. Laut Zeugenangaben rammte der noch Unbekannte gegen 14:15 Uhr mit einem Mercedes bei einem Überholmanöver an der Amendestraße Ecke Breitkopfstraße zunächst einen geparkten Dacia, wodurch dieser gegen einen weiteren geparkten BMW geschoben wurde. Der Fahrer sei anschließend auf die Breitkopfstraße in Richtung Hausotterstraße eingefahren, habe kurz angehalten und seinen Beifahrer aussteigen lassen. Danach habe er seinen Weg fortgesetzt und dabei versucht, zwischen einem weiteren parkenden BMW und einem verkehrsbedingt wartenden VW hindurchfahren zu wollen. Dabei verursachte er Schäden an beiden Autos. Da der Mann die Lücke nicht passieren konnte, habe er zurückgesetzt und sei mit einem geparkten Audi kollidiert. Schließlich sei er auf den Gehweg gefahren und habe dabei einen geparkten Renault gerammt. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Der ausgestiegene Beifahrer ergriff unterdessen zu Fuß die Flucht. Alarmierte Polizeikräfte verfolgten ihn zunächst, verloren ihn dann aber aus den Augen. Auch ein Einsatz des Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Das Unfallfahrzeug konnte schließlich unweit der Breitkopfstraße verlassen festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass dieses als gestohlen gemeldet worden ist. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt weiter.