Autofahrer fährt Fußgängerin an

Nr. 1257

Heute früh verletzte ein Autofahrer im Ortsteil Wedding eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-Jähriger gegen 4 Uhr mit einem VW die Müllerstraße in Richtung Scharnweberstraße. Kurz hinter der Türkenstraße soll die 64-jährige Fußgängerin von rechts aus die Straße überquert haben. Der Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und fuhr die Fußgängerin an. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau mit Kopf- und Hüftverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernimmt die weiteren Ermittlungen.