Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Nr. 1255

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Marienfelde. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenangaben fuhr ein 47-Jähriger gegen 15:20 Uhr mit einem Auto aus einer Einfahrt in der Malteserstraße. Hierbei stieß er mit dem Auto eines 42-Jährigen zusammen, der in der Malteserstraße in Richtung Symeonstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug des 42-Jährigen und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand, das daraufhin auf ein ebenfalls geparktes Auto geschoben wurde. Ein 51-jähriger Motorradfahrer, der zeitgleich die Malteserstraße in Richtung Friedrichrodaer Straße befuhr, musste aufgrund des Verkehrsunfalls vor ihm bremsen und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Dem 42-Jährigen wurde von Kräften der Berliner Feuerwehr aus dem Wagen geholfen, da dieser auf der Fahrerseite lag. Alarmierte Rettungskräfte brachten die drei beteiligten Fahrzeugführer in Krankenhäuser, wobei der 42-Jährige dort mit einer Kopfverletzung stationär verblieb. Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Malteserstraße für den Fahrzeugverkehr zwischen Friedrichrodaer Straße und der Marienfelder Allee von 15:40 Uhr bis 19:40 Uhr gesperrt. Die BVG-Buslinie X83 war von den Absperrmaßnahmen betroffen und musste umgeleitet werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.