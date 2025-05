Frau transphob beleidigt und verletzt

Nr. 1253

Gestern Nachmittag wurde eine Frau in Kreuzberg transphob beleidigt und mit Reizgas besprüht. Laut Zeugenangaben war die 29-Jährige kurz vor 16 Uhr auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor von der U-Bahnlinie U12 in Richtung U8 unterwegs, als sie auf der Rolltreppe im Bereich der Zwischenebene von zwei Unbekannten beleidigt wurde. Als sie die Rolltreppe schließlich verlassen hatte, seien die zwei Männer auf sie zugelaufen und sprühten ihr unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung U8. Die Frau ging zu Boden, erlitt eine Augen- sowie Atemwegsreizung und wurde von alarmierten Rettungskräften am Ort behandelt. Zudem erlitten zwei weitere Zeuginnen durch das Sprühen ebenfalls eine Atemwegsreizung. Diese lehnten ärztliche Behandlungen ab. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.