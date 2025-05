Mann soll Mutter mit zwei Kindern angegriffen haben

Nr. 1252

Gestern Vormittag wurde eine Frau mit zwei Kindern in Plänterwald von einem Mann angegriffen. Die 40-Jährige war gegen 10:50 Uhr mit ihren drei und sieben Jahre alten Kindern im Lastenrad an der Karpfenteichstraße/Am Treptower Park unterwegs, als der 28-Jährige sie angesprochen und nach Geld gefragt haben soll. Als sie ablehnte, soll er das Rad festgehalten und ihr gedroht haben, die Kinder wegzunehmen. Die Frau rief um Hilfe, woraufhin eine Zeugin hinzukam und die Kinder auf Bitten der Mutter in Sicherheit brachte. Der Tatverdächtige soll die 40-Jährige dann vom Rad geschubst haben, woraufhin sie zu Boden ging. Eine weitere, 43 Jahre alte Zeugin bemerkte das Geschehen und versuchte, den Angreifer mit ihren Walking-Stöcken von der 40-Jährigen abzubringen und auf Abstand zu halten. Der Tatverdächtige soll daraufhin die Stöcke gegriffen und der Zeugin damit auf den Kopf geschlagen haben. Sie stürzte infolge des Angriffs und zog sich Verletzungen am Bein zu. Als sich der Tatverdächtige erneut der am Boden liegen 40-Jährigen zuwandte und zum Schlag ausgeholt haben soll, kamen zwei weitere Zeugen hinzu, die den 28-Jährigen festhielten und den inzwischen eingetroffenen Einsatzkräften übergaben. Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand. Im Polizeigewahrsam musste er eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Anschließend wurde er aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeit zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die 40-Jährige klagte über Schmerzen in der Hüfte und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens, gab aber zunächst an, keine medizinische Behandlung zu benötigen. Die Beinverletzung der 43-Jährigen wurde ambulant von alarmierten Rettungskräften behandelt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen.