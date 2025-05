Mann fährt Radfahrerin an

Nr. 1250

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 35-jähriger Autofahrer gegen 18:30 Uhr den Strausberger Platz befahren haben. An der Ausfahrt zur Karl-Marx-Allee soll der Mann bei für ihn roter Ampel nach rechts ausgefahren sein. In der Folge fuhr er eine 25-jährige Radfahrerin, die zeitgleich bei für sie grüner Ampel auf dem Radweg des Strausberger Platzes gefahren war, an. Die Frau stürzte und wurde mit einer Schädelbasisfraktur in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).