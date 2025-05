Zwei Männer festgenommen, Schusswaffe sichergestellt

Nr. 1249

In der vergangenen Nacht stellten Spezialkräfte des Landeskriminalamtes gegen 2 Uhr einen mit internationalem Haftbefehl wegen Betruges gesuchten 24 Jahre alten Mann in Schöneberg fest. Der Gesuchte verließ gerade ein Lokal in der Goebenstraße und konnte mit fünf Begleitern beim Einstieg in ein Großraumtaxi beobachtet und darin festgenommen werden. Dabei soll sich nach bisherigem Kenntnisstand aus der Waffe eines Polizisten ein Schuss gelöst haben, der jedoch niemanden traf oder verletzte. Im Taxi fanden die Einsatzkräfte eine illegale, geladene scharfe Schusswaffe, die beschlagnahmt wurde. Der 24-Jährige kam in ein Polizeigewahrsam und wird der Justiz überstellt. Beim 20-jährigen Begleiter des Festgenommen fanden die Einsatzkräfte ein augenscheinlich gefälschtes Personaldokument. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der Heranwachsende zunächst seiner Wege gehen, muss sich aber wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.