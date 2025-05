Nr. 1248

Gestern Abend wurde ein mutmaßlicher Dieb in Wilmersdorf auf frischer Tat festgenommen. Gegen 20:15 Uhr alarmierte ein 36-Jähriger die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie aus seinem in der Pfalzburger Straße geparkten Wagen ein fremder Mann ausstieg. Er gab an, den Unbekannten angesprochen zu haben, woraufhin dieser aus dem Auto entwendete Gegenstände fallenlassen habe. Der 36-Jährige hielt den 20-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden die Einsatzkräfte einen Autoschlüssel, der zu einem in der Nähe geparkten und kürzlich als gestohlen gemeldeten Auto passte. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren Ermittlungen.